SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VP Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in VP Bank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem VP Bank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 75,60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,323 VP Bank-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.12.2025 gerechnet (81,60 CHF), wäre die Investition nun 107,94 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,94 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von VP Bank belief sich jüngst auf 514,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at