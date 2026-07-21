SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VP Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in VP Bank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der VP Bank-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die VP Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109,649 VP Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des VP Bank-Papiers auf 94,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 350,88 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 3,51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von VP Bank bezifferte sich zuletzt auf 605,38 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at