VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|VP Bank-Anlage
|
21.07.2026 10:04:12
SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VP Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der VP Bank-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91,20 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die VP Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109,649 VP Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des VP Bank-Papiers auf 94,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 350,88 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 3,51 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von VP Bank bezifferte sich zuletzt auf 605,38 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VP Bank
|
10:04
|SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VP Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.07.26
|SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VP Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.07.26
|SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätte eine VP Bank-Anlage von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.06.26
|SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein VP Bank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
23.06.26
|SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VP Bank von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.06.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
18.06.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
16.06.26
|SPI-Papier VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VP Bank von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)