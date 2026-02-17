VP Bank Aktie
SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in VP Bank von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das VP Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 80,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das VP Bank-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,469 VP Bank-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.02.2026 1 054,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 84,60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 5,49 Prozent gestiegen.
Der VP Bank-Wert an der Börse wurde auf 532,47 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
