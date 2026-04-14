SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in VP Bank von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in VP Bank-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde das VP Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die VP Bank-Aktie bei 90,95 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die VP Bank-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,100 VP Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 95,22 CHF, da sich der Wert einer VP Bank-Aktie am 13.04.2026 auf 86,60 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 95,22 CHF entspricht einer negativen Performance von 4,78 Prozent.

Der Marktwert von VP Bank betrug jüngst 542,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at