VP Bank Aktie

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WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269

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VP Bank-Investmentbeispiel 29.09.2026 10:03:33

SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in VP Bank von vor 10 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in VP Bank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades VP Bank-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren VP Bank-Anteile an diesem Tag 104,00 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die VP Bank-Aktie investierten, hätten nun 0,962 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 95,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,54 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 91,54 CHF entspricht einer negativen Performance von 8,46 Prozent.

Der VP Bank-Wert an der Börse wurde auf 581,55 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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