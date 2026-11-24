VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|VP Bank-Anlage unter der Lupe
|
24.11.2026 10:03:35
SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in VP Bank von vor 10 Jahren gekostet
Die VP Bank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das VP Bank-Papier an diesem Tag bei 99,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100,503 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 94,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 527,64 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -4,72 Prozent.
Alle VP Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 588,02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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