Das wäre der Verlust bei einem frühen VP Bank-Investment gewesen.

Die VP Bank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das VP Bank-Papier an diesem Tag bei 99,50 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 100,503 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 94,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 527,64 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -4,72 Prozent.

Alle VP Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 588,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at