VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Hochrechnung
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10.11.2026 10:03:31
SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in VP Bank von vor 3 Jahren abgeworfen
Die VP Bank-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die VP Bank-Aktie bei 82,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die VP Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,217 VP Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des VP Bank-Papiers auf 95,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,69 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 115,69 CHF, was einer positiven Performance von 15,69 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von VP Bank belief sich zuletzt auf 596,02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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