SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in VP Bank von vor 3 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in VP Bank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die VP Bank-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die VP Bank-Anteile bei 99,60 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 100,402 VP Bank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 90,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 9 066,27 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,34 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von VP Bank bezifferte sich zuletzt auf 556,69 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at