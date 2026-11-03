VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Frühe Investition
|
03.11.2026 10:03:41
SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in VP Bank von vor einem Jahr abgeworfen
Am 03.11.2025 wurde die VP Bank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 80,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 125,000 VP Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 93,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 625,00 CHF wert. Mit einer Performance von +16,25 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der VP Bank-Wert an der Börse wurde auf 585,50 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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