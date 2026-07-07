SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätte eine VP Bank-Anlage von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen VP Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die VP Bank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 90,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,111 VP Bank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 90,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 100,44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,44 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte VP Bank einen Börsenwert von 562,64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at