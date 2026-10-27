VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|VP Bank-Performance im Blick
|
27.10.2026 10:03:29
SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VP Bank von vor 10 Jahren verloren
Das VP Bank-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die VP Bank-Aktie bei 101,00 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die VP Bank-Aktie investierten, hätten nun 9,901 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 913,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 92,30 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,61 Prozent verringert.
Alle VP Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 580,15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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