SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VP Bank von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in VP Bank gewesen.

Die VP Bank-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 99,80 CHF wert. Bei einem VP Bank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,200 VP Bank-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 85,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 8 537,07 CHF wert. Mit einer Performance von -14,63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete VP Bank eine Marktkapitalisierung von 527,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at