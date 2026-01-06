VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Frühe Anlage
|
06.01.2026 10:03:44
SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VP Bank von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das VP Bank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das VP Bank-Papier bei 91,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10,893 VP Bank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 921,57 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Anteils am 05.01.2026 auf 84,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -7,84 Prozent.
VP Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 527,49 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
