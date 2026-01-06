SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VP Bank von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in VP Bank-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurde das VP Bank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das VP Bank-Papier bei 91,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 10,893 VP Bank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 921,57 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Anteils am 05.01.2026 auf 84,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -7,84 Prozent.

VP Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 527,49 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at