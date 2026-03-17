SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein VP Bank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen VP Bank-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem VP Bank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 86,45 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 115,674 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des VP Bank-Papiers auf 84,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 716,60 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2,83 Prozent eingebüßt.

VP Bank wurde am Markt mit 525,08 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at