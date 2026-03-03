VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Lohnender VP Bank-Einstieg?
|
03.03.2026 10:04:01
SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein VP Bank-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
VP Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das VP Bank-Papier bei 99,80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die VP Bank-Aktie investierten, hätten nun 1,002 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen VP Bank-Anteile wären am 02.03.2026 87,78 CHF wert, da der Schlussstand 87,60 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,22 Prozent eingebüßt.
Der VP Bank-Wert an der Börse wurde auf 546,25 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
