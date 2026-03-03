SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein VP Bank-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in VP Bank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

VP Bank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das VP Bank-Papier bei 99,80 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die VP Bank-Aktie investierten, hätten nun 1,002 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen VP Bank-Anteile wären am 02.03.2026 87,78 CHF wert, da der Schlussstand 87,60 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,22 Prozent eingebüßt.

Der VP Bank-Wert an der Börse wurde auf 546,25 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at