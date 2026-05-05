VP Bank Aktie

VP Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269

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VP Bank-Investment im Blick 05.05.2026 10:03:51

SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein VP Bank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in VP Bank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades VP Bank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 114,60 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,873 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 73,12 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Papiers am 04.05.2026 auf 83,80 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26,88 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von VP Bank belief sich zuletzt auf 536,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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