SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VP Bank von vor 5 Jahren angefallen
Das VP Bank-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 117,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,489 VP Bank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.03.2026 auf 83,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 709,68 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 29,03 Prozent verkleinert.
VP Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 521,71 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
