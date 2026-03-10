VP Bank Aktie

WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269

VP Bank-Anlage im Blick 10.03.2026 10:03:35

SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VP Bank von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in VP Bank-Aktien gewesen.

Das VP Bank-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 117,80 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,489 VP Bank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 09.03.2026 auf 83,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 709,68 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 29,03 Prozent verkleinert.

VP Bank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 521,71 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

