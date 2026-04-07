VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Rentables VP Bank-Investment?
|
07.04.2026 10:03:42
SPI-Titel VP Bank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VP Bank von vor 5 Jahren angefallen
Die VP Bank-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der VP Bank-Aktie betrug an diesem Tag 116,80 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 85,616 VP Bank-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (85,40 CHF), wäre die Investition nun 7 311,64 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,88 Prozent abgenommen.
Insgesamt war VP Bank zuletzt 533,88 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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