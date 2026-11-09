VZ Aktie

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WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586

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Lukratives VZ-Investment? 09.11.2026 10:03:46

SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren VZ-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem VZ-Papier statt. Diesen Tag beendeten die VZ-Anteile bei 60,95 CHF. Bei einem VZ-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,641 VZ-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 273,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 166,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 173,67 Prozent vermehrt.

VZ wurde am Markt mit 6,58 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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