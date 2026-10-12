VZ Aktie

VZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586

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Langfristige Anlage 12.10.2026 10:03:45

SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 10 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VZ-Aktie gebracht.

Am 12.10.2016 wurden VZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56,05 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 178,412 VZ-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28 260,48 CHF, da sich der Wert einer VZ-Aktie am 09.10.2026 auf 158,40 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 182,60 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte VZ einen Börsenwert von 6,25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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