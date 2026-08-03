SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in VZ eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die VZ-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die VZ-Anteile bei 80,30 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die VZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,453 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 927,77 CHF, da sich der Wert einer VZ-Aktie am 31.07.2026 auf 154,80 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 92,78 Prozent angewachsen.

VZ wurde am Markt mit 6,09 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at