VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|VZ-Investment im Blick
|
03.08.2026 10:03:45
SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 3 Jahren abgeworfen
Die VZ-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die VZ-Anteile bei 80,30 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die VZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,453 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 927,77 CHF, da sich der Wert einer VZ-Aktie am 31.07.2026 auf 154,80 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 92,78 Prozent angewachsen.
VZ wurde am Markt mit 6,09 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VZ Holding AG
|
10:03
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.07.26
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
20.07.26
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.07.26
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.07.26
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.06.26
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VZ-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
22.06.26
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
15.06.26
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu VZ Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VZ Holding AG
|167,20
|0,72%