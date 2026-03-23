SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen VZ-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die VZ-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 78,00 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die VZ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,282 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.03.2026 gerechnet (150,60 CHF), wäre die Investition nun 193,08 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 93,08 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte VZ einen Börsenwert von 5,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at