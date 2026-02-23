VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Profitables VZ-Investment?
|
23.02.2026 10:04:23
SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren eingefahren
Das VZ-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren VZ-Anteile an diesem Tag 75,80 CHF wert. Bei einem VZ-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 131,926 VZ-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.02.2026 auf 147,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 393,14 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 93,93 Prozent.
Insgesamt war VZ zuletzt 5,80 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VZ Holding AG
|
10:04
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16.02.26
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.02.26
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
02.02.26
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.01.26
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu VZ Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VZ Holding AG
|158,00
|-1,13%