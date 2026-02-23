VZ Aktie

WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586

Profitables VZ-Investment? 23.02.2026 10:04:23

SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen VZ-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das VZ-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren VZ-Anteile an diesem Tag 75,80 CHF wert. Bei einem VZ-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 131,926 VZ-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.02.2026 auf 147,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 393,14 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 93,93 Prozent.

Insgesamt war VZ zuletzt 5,80 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

VZ Holding AG 158,00 -1,13% VZ Holding AG

