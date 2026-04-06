VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Langfristige Investition
|
06.04.2026 10:03:47
SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor einem Jahr abgeworfen
Am 06.04.2025 wurden VZ-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 151,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 66,225 VZ-Aktien im Depot. Die gehaltenen VZ-Papiere wären am 02.04.2026 10 264,90 CHF wert, da der Schlussstand 155,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,65 Prozent zugenommen.
Insgesamt war VZ zuletzt 6,10 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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