SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in VZ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden VZ-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 65,20 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,534 VZ-Aktien. Die gehaltenen VZ-Papiere wären am 07.11.2025 230,67 CHF wert, da der Schlussstand 150,40 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 130,67 Prozent angewachsen.

VZ markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at