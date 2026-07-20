SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen VZ-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das VZ-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die VZ-Anteile bei 57,55 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die VZ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 173,762 VZ-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.07.2026 28 427,45 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 163,60 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 28 427,45 CHF, was einer positiven Performance von 184,27 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von VZ bezifferte sich zuletzt auf 6,44 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at