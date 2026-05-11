SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in VZ eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die VZ-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 80,30 CHF. Bei einem VZ-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12,453 VZ-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen VZ-Aktien wären am 08.05.2026 1 863,01 CHF wert, da der Schlussstand 149,60 CHF betrug. Mit einer Performance von +86,30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für VZ eine Börsenbewertung in Höhe von 5,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at