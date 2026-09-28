VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|VZ-Investition im Blick
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28.09.2026 10:03:45
SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden VZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die VZ-Aktie bei 94,90 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,054 VZ-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 157,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,86 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,86 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete VZ eine Marktkapitalisierung von 6,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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