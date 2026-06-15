VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Lukrative VZ-Anlage?
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15.06.2026 10:04:36
SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
VZ-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die VZ-Anteile bei 81,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die VZ-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,227 VZ-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 180,61 CHF, da sich der Wert eines VZ-Anteils am 12.06.2026 auf 147,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 80,61 Prozent angewachsen.
Alle VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,79 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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