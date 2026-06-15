VZ Aktie

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WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586

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Lukrative VZ-Anlage? 15.06.2026 10:04:36

SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in VZ-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

VZ-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die VZ-Anteile bei 81,50 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die VZ-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,227 VZ-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 180,61 CHF, da sich der Wert eines VZ-Anteils am 12.06.2026 auf 147,20 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 80,61 Prozent angewachsen.

Alle VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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