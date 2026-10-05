VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Langfristige Performance
|
05.10.2026 10:03:43
SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das VZ-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 90,70 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 11,025 VZ-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.10.2026 auf 157,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 733,19 CHF wert. Mit einer Performance von +73,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
VZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,20 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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