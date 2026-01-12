SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in VZ eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden VZ-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 150,40 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die VZ-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,489 VZ-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 518,62 CHF, da sich der Wert eines VZ-Papiers am 09.01.2026 auf 158,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +5,19 Prozent.

Am Markt war VZ jüngst 6,24 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at