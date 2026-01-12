VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Hochrechnung
|
12.01.2026 10:03:45
SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden VZ-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 150,40 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die VZ-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 66,489 VZ-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 518,62 CHF, da sich der Wert eines VZ-Papiers am 09.01.2026 auf 158,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +5,19 Prozent.
Am Markt war VZ jüngst 6,24 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VZ Holding AG
|
10:03
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.01.26
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25