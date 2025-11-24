SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in VZ gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das VZ-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 76,50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 CHF in die VZ-Aktie investierten, hätten nun 130,719 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand 147,40 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 19 267,97 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 92,68 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von VZ belief sich jüngst auf 5,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at