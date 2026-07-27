VZ Aktie

VZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586

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Hochrechnung 27.07.2026 10:04:12

SPI-Titel VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in VZ-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die VZ-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 170,60 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,586 VZ-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 93,90 CHF, da sich der Wert eines VZ-Anteils am 24.07.2026 auf 160,20 CHF belief. Mit einer Performance von -6,10 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war VZ zuletzt 6,31 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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