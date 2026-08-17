SPI-Titel VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VZ von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen VZ-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

VZ-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 56,30 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VZ-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,776 VZ-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 311,55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 175,40 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 211,55 Prozent.

Alle VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at