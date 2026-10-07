Walliser Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201
|Lukratives Walliser Kantonalbank-Investment?
|
07.10.2026 10:03:42
SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Walliser Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Walliser Kantonalbank-Papier an diesem Tag bei 75,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,326 Walliser Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.10.2026 220,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 166,50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 120,82 Prozent.
Am Markt war Walliser Kantonalbank jüngst 2,60 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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