SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Walliser Kantonalbank-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Walliser Kantonalbank-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 111,00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 0,901 Walliser Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 142,79 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Papiers am 02.06.2026 auf 158,50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 42,79 Prozent.

Der Marktwert von Walliser Kantonalbank betrug jüngst 2,50 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at