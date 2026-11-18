Bei einem frühen Walliser Kantonalbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Walliser Kantonalbank-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 108,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Walliser Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,922 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 149,77 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Anteils am 17.11.2026 auf 162,50 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 49,77 Prozent.

Jüngst verzeichnete Walliser Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 2,57 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at