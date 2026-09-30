SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Walliser Kantonalbank-Investment gewesen.

Am 30.09.2021 wurde das Walliser Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Walliser Kantonalbank-Aktie an diesem Tag 100,50 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 99,502 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 567,16 CHF, da sich der Wert einer Walliser Kantonalbank-Aktie am 29.09.2026 auf 166,50 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 65,67 Prozent erhöht.

Walliser Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,62 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at