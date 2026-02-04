Walliser Kantonalbank Aktie

WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201

Profitable Walliser Kantonalbank-Investition? 04.02.2026 10:04:58

SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Walliser Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Walliser Kantonalbank-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Walliser Kantonalbank-Anteile bei 114,50 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 8,734 Walliser Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 209,61 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Papiers am 03.02.2026 auf 138,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20,96 Prozent zugenommen.

Walliser Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

