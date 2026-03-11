Walliser Kantonalbank Aktie

WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201

Langfristige Anlage 11.03.2026 10:03:51

SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 11.03.2023 wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 108,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Walliser Kantonalbank-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,926 Walliser Kantonalbank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.03.2026 auf 147,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 136,11 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,11 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Walliser Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

