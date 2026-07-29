SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Walliser Kantonalbank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Walliser Kantonalbank-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Walliser Kantonalbank-Papier bei 113,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88,496 Walliser Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 380,53 CHF, da sich der Wert einer Walliser Kantonalbank-Aktie am 28.07.2026 auf 162,50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 43,81 Prozent.

Alle Walliser Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at