Walliser Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201
|Walliser Kantonalbank-Performance
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29.07.2026 10:03:44
SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Walliser Kantonalbank-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Walliser Kantonalbank-Papier bei 113,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88,496 Walliser Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 380,53 CHF, da sich der Wert einer Walliser Kantonalbank-Aktie am 28.07.2026 auf 162,50 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 43,81 Prozent.
Alle Walliser Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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