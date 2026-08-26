SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Walliser Kantonalbank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Walliser Kantonalbank-Anteile letztlich bei 113,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,885 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 140,27 CHF, da sich der Wert einer Walliser Kantonalbank-Aktie am 25.08.2026 auf 158,50 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 40,27 Prozent gesteigert.

Walliser Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,48 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at