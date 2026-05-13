SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walliser Kantonalbank-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Walliser Kantonalbank-Papier an diesem Tag 107,00 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,935 Walliser Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Walliser Kantonalbank-Papiers auf 157,50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,20 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47,20 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Walliser Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 2,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at