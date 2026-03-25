Walliser Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201
|Performance unter der Lupe
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25.03.2026 10:04:44
SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Walliser Kantonalbank-Anteilen an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 77,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 129,199 Walliser Kantonalbank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.03.2026 gerechnet (150,50 CHF), wäre die Investition nun 19 444,44 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94,44 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Walliser Kantonalbank zuletzt 2,36 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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