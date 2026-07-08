Walliser Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201
|Langfristige Anlage
|
08.07.2026 10:03:40
SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 106,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 94,340 Walliser Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 188,68 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Anteils am 07.07.2026 auf 161,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,89 Prozent vermehrt.
Walliser Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 2,55 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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