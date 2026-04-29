Walliser Kantonalbank Aktie

Walliser Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201

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Langfristige Investition 29.04.2026 10:03:44

SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Walliser Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Walliser Kantonalbank-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Walliser Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 125,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,000 Walliser Kantonalbank-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.04.2026 1 244,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 155,50 CHF belief. Damit wäre die Investition 24,40 Prozent mehr wert.

Walliser Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 2,50 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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