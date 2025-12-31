SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walliser Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Walliser Kantonalbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Walliser Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Walliser Kantonalbank-Papier bei 81,65 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,225 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 30.12.2025 164,12 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 134,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 64,12 Prozent gleich.

Walliser Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 2,09 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at