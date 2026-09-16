Walliser Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201
|Lohnende Walliser Kantonalbank-Anlage?
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16.09.2026 10:03:41
SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Walliser Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Walliser Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 128,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0,781 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.09.2026 126,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 161,50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,17 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Walliser Kantonalbank zuletzt 2,52 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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