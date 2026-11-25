So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walliser Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Das Walliser Kantonalbank-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Walliser Kantonalbank-Aktie an diesem Tag 100,50 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,950 Walliser Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 1 552,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 156,00 CHF belief. Mit einer Performance von +55,22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Walliser Kantonalbank zuletzt 2,47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at