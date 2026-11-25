Walliser Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2AAD8 / ISIN: CH0305951201
|Investmentbeispiel
|
25.11.2026 10:03:42
SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walliser Kantonalbank von vor 5 Jahren verdient
Das Walliser Kantonalbank-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Walliser Kantonalbank-Aktie an diesem Tag 100,50 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,950 Walliser Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.11.2026 1 552,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 156,00 CHF belief. Mit einer Performance von +55,22 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Walliser Kantonalbank zuletzt 2,47 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Walliser Kantonalbank
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