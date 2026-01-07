SPI-Titel Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Walliser Kantonalbank von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Walliser Kantonalbank-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 111,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Walliser Kantonalbank-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,901 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.01.2026 gerechnet (134,00 CHF), wäre die Investition nun 120,72 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,72 Prozent vermehrt.

Am Markt war Walliser Kantonalbank jüngst 2,10 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at